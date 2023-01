Zwischen Freitag und Samstag, 30. und 31. Dezember, haben unbekannte Täter in Landau in der Königstraße das Fahrzeugverdeck eines Cabrios aufgeschlitzt und mehrere Uhren gestohlen. Den Schaden gibt die Polizei mit mehreren tausend Euro an. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.