Am zweiten Tag der Lockerungen für den Einzelhandel in vielen rheinland-pfälzischen Städten ist der C&A in Landau von Kunden überrannt worden. Am späten Vormittag hätten 200 bis 250 Leute in der Schlange vor der Tür gestanden, berichtet die städtische Pressestelle auf Anfrage. Das Ordnungsamt sei vor Ort gewesen, um zu prüfen, ob die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Auch die Polizei wurde hinzugezogen. Am Ende habe C&A die Filiale aus eigenen Stücken geschlossen. Am Mittwoch werde wieder geöffnet, informiert eine Mitarbeiterin vor Ort alle Kunden, die ins Geschäft möchten, aber nur nach Termine-Absprache, die zuvor im Internet getroffen worden sei.