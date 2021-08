Wegen einer kurzfristig angekündigten Sperrung der Cornichonstraße in Landau gibt es am Donnerstag, 12. August, von Betriebsbeginn bis 18 Uhr Einschränkungen im Busverkehr der Linie 537. Darauf hat die Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft (QNV) hingewiesen. Die Haltestellen Paul-von-Denis-Straße, Theodor-Heuss-Platz, Südpark, Eutzinger Straße, Quartier Vauban sowie Vinzentius-Krankenhaus können wegen einer Umleitung nicht angefahren werden. Fahrgäste sollen die Haltestelle Maria-Ward-Schule nutzen. Wer die Haltestellen Quartier Vauban und Vinzentius-Krankenhaus nutzen möchte, muss in die Linie Linie 541 (Landau – Bad Bergzabern) umsteigen. Diese hält auch in unmittelbarer Nähe der Haltestelle Eutzinger Straße an der Haltestelle Dörrenbergstraße.