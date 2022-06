Wegen eines Radrennens in Hatzenbühl muss die Bus-Linie 555 am Sonntag, 12. Juni, ganztägig umgeleitet werden. Die Haltestellen Herxheim-Siedlungsstraße und -Freibad, Hatzenbühl-Lindenstraße und Maxstraße sowie Rheinzabern-Bahnhof können nicht bedient werden. Die Endhaltestelle wird an diesem Tag zum Bahnhof nach Rülzheim verlegt. Die Unterwegshaltestellen in Herxheim (Am Kleinwald, Reha-Zentrum, Im Riegel) und Herxheimweyher können zum Ein- und Aussteigen genutzt werden.