Wegen des Festes Landauer Sommer muss der Untertorplatz beim Deutschen Tor in Landau vom 6. bis 11. Juli, Mittwoch bis Montag, gesperrt werden. Dort wird eine der Bühnen stehen. Daher muss die dortige Bushaltestelle in die Weißquartierstraße verlegt werden, wie der Buslinienbetreiber Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft (QNV) jetzt mitgeteilt hat. Dies betrifft neun Buslinien in Landau und vor allem in die Nachbarkreise Germersheim und Südliche Weinstraße.