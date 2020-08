Der Ausbau der Schlachthofstraße in Landau ist beendet. Daher bedienen die Buslinien 520, 521 und 531 ab Montag, 17. August, in Fahrtrichtung Hauptbahnhof wieder die Haltestelle Stadtbibliothek. Nur im Spätverkehr ab 21 Uhr fahren die Busse grundsätzlich die Haltestelle Industriestraße an.