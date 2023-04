Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es klingt wie eine Szene aus Alfreds Hitchcocks Film „Die Vögel“: Als die Landauerin Dagmar Zimmermann-Baum mit dem Rad das Mörzheimer Ortsschild in Richtung Heuchelheim passiert, wird sie von einem Bussard angegriffen. Und sie ist nicht die einzige. Doch was wie eine Attacke aussieht, ist in Wahrheit Fürsorge.

Plötzlichen spürt Dagmar Zimmermann-Baum einen festen Schlag am Hinterkopf. Sie dreht sich erschrocken um. „Ich dachte zuerst, da hat jemand einen Stein nach mir geworfen“,