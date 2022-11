Wegen des Vorweihnachtlichen Erlebnistages in Klingenmünster kommt es am Samstag von 12 Uhr bis voraussichtlich 22 Uhr zu Einschränkungen im Busverkehr, wie die QNV mitteilt. Die Linie 531 kann innerörtlich umgeleitet werden. Die Haltestellen Rathaus und Alte Straße können umleitungsbedingt nicht angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die im Magdalenenweg eingerichtete Ersatzhaltestelle mit den Abfahrtszeiten der Haltestelle Alte Straße auszuweichen. Die Linie 540 verkehrt mit geänderten Fahrzeiten, die an der Haltestellen aushängen und über www.qnv.de einsehbar sind. Der Ort Klingenmünster, die Kaiserbacher Mühle und das Pfalzklinikum können nicht von der Linie 540 bedient werden. Hierfür bedient ein eigens eingerichteter Shuttleverkehr weiterhin die Strecke Bad Bergzabern bis Klingenmünster.

Wegen eines Sperrung in der Hauptstraße in Ramberg können die Linien 521 und 522 am Donnerstag nicht die Haltestelle Nord bedienen. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle Konrad-Adenauer-Platz auszuweichen.