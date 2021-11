Zum Winterfahrplanwechsel am 12. Dezember treten im Busverkehr der Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft (QNV) einige Detailverbesserungen in Kraft. Darauf hat der QNV hingewiesen. Die geänderten Fahrzeiten finden Sie in Kürze unter www.vrn.de, als Aushangfahrplan an den Haltestellen sowie in der myVRN-App. Unter anderem Schülerinnen müssen sich umstellen: Die Haltestelle Landau Maria-Ward-Schule entfällt. Die betroffenen Fahrten der Linien 537, 539 und 590 verkehren zukünftig über die Haltestelle Landau Südring.