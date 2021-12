Die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QNV) ändert ab dem 31. Januar ihre Buslinien 530 und 531. Ziel war es laut QNV, die Abfahrtszeiten möglichst verlässlich zu machen und einen durchgängigen Takt einzuhalten, damit der Umstieg auf andere Buslinien und die Bahn sicher funktioniert.

Außerdem weist das Busunternehmen darauf hin, dass die Schulverstärkerfahrten weitergehen. Die Unterschiede zwischen Schul- und Ferienfahrplan seien nur gering.

Die Linie 530 (Landau – Ranschbach) startet künftig bereits zur Minute 02 am Landauer Busbahnhof und verkehrt über Südring und Westbahnhof zur Kreisverwaltung, dann weiter über Arzheim und Ilbesheim Schule nach Leinsweiler und Ranschbach. Die Übergänge zwischen den Linien 520 und 530 in Ranschbach mit der Möglichkeit einer Weiterfahrt im selben Fahrzeug bleiben erhalten. In Rückrichtung wird der Anschlussknoten am Busbahnhof Landau mit einer Ankunft zur Minute 58 zuverlässig erreicht.

Linie 530 übernimmt späte Fahrten

Der ehemals in die Linie 531 integrierte Spätbusverkehr (an Werktagen bis rund 23.30 Uhr sowie an Freitagen und Samstagen bis rund 0.30 Uhr) ab Landau über Arzheim bis Ilbesheim Schule und zurück wurde in die Linie 530 übernommen.

Ebenfalls über Südring und Westbahnhof verkehrt die Linie 531 (Landau – Wollmesheim – Ilbesheim – Klingenmünster – Silz – Annweiler) zukünftig ab dem Busbahnhof auf ansonsten unverändertem Weg bis Annweiler. Dabei gibt es eine neue Haltestelle Ilbesheim Deutsches Weintor bei der Winzergenossenschaft.

Zuverlässige Umstiegsmöglichkeiten zur Linie 540 (Annweiler – Bad Bergzabern und zurück) an der Haltestelle Klingenmünster Rathaus, zur Queichtalbahn (Landau – Pirmasens und zurück) am Bahnhof Annweiler sowie zum Zugverkehr (unter anderem R51 nach Neustadt und zurück sowie RE6 nach Karlsruhe und zurück) am Hauptbahnhof Landau zeichnen die runderneuerte Linie 531 aus.