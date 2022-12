Am Montag startet der neue Landau-Takt im Busverkehr. Fahrplanauskünfte gibt es jederzeit im Netz, aber für Kunden, die ein gedrucktes Fahrplanbuch vorziehen, liegt jetzt eine Neuauflage des kleinen Büchleins mit dem Titel „Fahrplan Landau“ vor. Darauf haben die Kreisverwaltung SÜW und die Stadt am Freitag hingewiesen. Das Fahrplanbuch ist hier erhältlich: bei der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, der Stadtverwaltung Landau, beim DB-Kundencenter am Landauer Hauptbahnhof, in diversen Bäckereien zwischen Landau und Bad Bergzabern sowie in allen Fahrzeugen des ÖPNV im entsprechenden Bereich. Die Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft hat das Buch in einer Auflage von 5000 Stück gedruckt. Das Fahrplanbuch als PDF sowie weitere Informationen zum ÖPNV finden sich im Internet unter www.suedliche-weinstrasse.de und unter www.landau.de/landautakt. Linienverlaufspläne und mehr, unter anderem mit einem auf Wunsch linienbezogenen Newsletter-Angebot, hat die QNV zusammengestellt unter www.qnv.de. Individuelle Fahrplanauskünfte gibt es unter www.vrn.de sowie unter www.bahn.de