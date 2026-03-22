Ein 45-jähriger Mann hat am Freitagvvormittag am Busbahnhof in Landau den Rettungsdienst angegriffen. Nach Angaben der Polizei war der Rettungsdienst gegen 9 Uhr alarmiert worden, um eine Person zu versorgen, die in einem Bus geschlafen hatte. Als die Sanitäter den Mann weckten, reagierte dieser aggressiv, schlug um sich und trat nach den Helfern sowie einem hinzugezogenen Notarzt. Verletzt wurde niemand. Der Mann, der unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf den Rettungsdienst verantworten.