Im Zuge von Kanalsanierungen muss die Burgstraße in Annweiler ab Mittwoch gesperrt werden. Das hat die Stadt am Dienstagnachmittag mitgeteilt. Eine Umleitung über die Burgstraße beziehungsweise Am Osterbächel ist ausgewiesen. Anliegerverkehr ist weiterhin möglich. Ab Freitag soll die Straße wieder für alle Verkehrsteilnehmer wieder befahrbar sein.