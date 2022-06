Der Burgenring in Höhe des Anwesens Nummer 71 in Annweiler ist am Dienstagvormittag für einen Tag gesperrt. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Sperrung ist infolge der Anlieferung eines größeren Gegenstandes und der damit verbundenen Aufstellung eines Kranes erforderlich. Zudem wird ein Halteverbot auf beiden Seiten der Straße eingerichtet.