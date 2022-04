Bei der Veranstaltung „Ein Abend auf dem Trifels“ am 21. Mai treffen 50 Jahre Verein Südliche Weinstraße auf über 800 Jahre Geschichte der Burg. Dabei können Besucher das Bauwerk in der Abenddämmerung neu entdecken und historischen Persönlichkeiten, wie König Richard Löwenherz, Kaiser Heinrich VI oder dem Minnesänger Heinrich vom großen Thale, begegnen, deren Schicksale mit der Burg verknüpft waren. Das abendliche Licht und der Ausblick vom Burgfelsen auf die Lichter Annweilers und den dunklen Pfälzerwald werden für eine mystische Stimmung sorgen. Karten für die Veranstaltung kosten 18 Euro, indem Preis inbegriffen sind der Eintritt in die Burg Trifels, ein Sektempfang im Burghof, das Schauspiel „Die Befreiung des Richard Löwenherz“ und mehrere Kurzführungen von Gästeführern in historischer Gewandung sowie Darbietungen von Minnesang. Los geht es um 19 Uhr am Parkplatz Schlossäcker, wo die Tour nach etwa zweieinhalb Stunden auch wieder endet. Tickets gibt es online im SÜW-Shop unter suew-shop.de.