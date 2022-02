Die Zufahrt zur Burg Landeck muss wegen dringend notwendiger Waldpflegearbeiten am Donnerstag, 10. Februar, gesperrt werden. Das teilt die Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern als zuständige Straßenverkehrsbehörde mit. Da die Pflegemaßnahmen direkt im Bereich der Zufahrt erfolgen, muss sie Straße gesperrt werden. Die Burg Landeck und der Parkplatz an der Burg sind an diesem Tage während der Pflegearbeiten nicht erreichbar.