Für ein besonders sommerliches Ambiente sorgt das Naturwissenschaftliche Technikum in seinem Innenhof in der Königstraße in Landau. Die Schule wolle mit der Umgestaltung „einen Beitrag zur 750-Jahr-Feier“ in Landau leisten, wie Andrea Moschetta vonseiten der Einrichtung berichtet. Die Idee komme von ihrem Mann, der als Haustechniker am Naturwissenschaftlichen Technikum angestellt sei und die Idee aus Italien mitgebracht habe, erzählt Moschetta. Der Förderverein der Schule habe die Umsetzung des Vorschlags mit einer dreistelligen Summe ermöglicht. Seit den Osterferien hingen die Schirme im Innenhof, viele Passanten hätten bereits durch die offene Tür Fotos gemacht. Angedacht sei nun, den Hof bei Festen auch der Öffentlichkeit zu öffnen. Sofern man die Genehmigung erhalte, sei zu Anlässen wie dem Landauer Sommer ein Bewirtungsstand geplant. Bis zum Herbst wolle die Schule die Schirme hängen lassen.