Premiere in der Gemeinschaftshalle Walsheim: Am Samstag kommt die Travestie-Ikone Antonella Rossi. Der Künstler freut sich, das erste Mal in dem Südpfälzer Dorf zu sein. Dort ist er zu Gast bei Ellen & Claire, die die Travestie-Show veranstalten. Auch Gloria Diamond wird auftreten. Das Publikum erwartet ein Abend mit vielen pompösen Kostümen und glitzernden Accessoires, der eine bunte, laute und schrille Show verspricht. Es gibt eine Mischung aus Gesang, Star-Parodien und Comedy. Übrigens: Antonella Rossi ist keine Unbekannte. Sie trat etwa schon im Pulverfass-Cabaret in Hamburg auf, wo einst Mary & Gordy und Olivia Jones bekannt wurden. Der Travestie-Künstler war auch schon in diversen TV-Formaten wie der RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“ zu sehen. Karten gibt es für 29,50 Euro im Vorverkauf unter Telefon 0176 32855068 oder 0179 3661998. An der Abendkasse kosten sie 32,50 Euro. Einlass ist um 18 Uhr mit einem Sekt-Empfang, die Show beginnt um 20 Uhr.