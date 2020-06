Bunte Rauchwolken haben am Dienstagmorgen die Polizei in Altdorf auf den Plan gerufen. Ein 17-Jähriger hatte über eine Onlineplattform verschiedene Rauchgeneratoren erworben, die er testweise auf dem Balkon zündete. Dabei entwickelte sich dichter Rauch mit intensiver Farbgebung. Zwar waren die Generatoren mit einem Prüfzeichen versehen, allerdings erst ab 18 Jahren freigegeben. Jetzt muss sich der junge Mann in einem Bußgeldverfahren verantworten.