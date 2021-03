Die Bundeswehr wird die Corona-Teststation der Stadt Landau und des Landkreises Südliche Weinstraße weiterhin personell unterstützen – und das bis 25. März. Laut Stadtverwaltung ist ein entsprechender Antrag nun bewilligt worden. Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Landrat Dietmar Seefeldt freuen sich: „Damit können weitere Planungen erfolgen, um auch das Testzentrum an der ,Testung für alle zu’ beteiligen.“ Denn auch an der Teststation in Landau, wo bislang nur Corona-Tests für Patienten mit ärztlicher Überweisung sowie vom Gesundheitsamt übersandte Kontaktpersonen durchgeführt werden, sollen künftig Schnelltests für alle angeboten werden.

Seit Beginn der Corona-Hilfeleistung der Bundeswehr in Landau sind bereits über 130 Soldatinnen und Soldaten aus acht Standorten im Einsatz gewesen. Derzeit stellen das Luftwaffenausbildungsbataillon aus Germersheim und das Sanitätsregiment drei aus Dornstadt die Landauer Kräfte.

