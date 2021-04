Die Bundeswehr wird bis mindestens 20. Mai weiter in der Corona-Teststation in der Landauer Straße In den Grabengärten helfen. Der Antrag auf Hilfeleistung wurde bewilligt, teilen Stadt- und Kreisverwaltung mit. Die Soldaten sind bereits seit über vier Monaten in Sachen Corona im Einsatz. In der Teststation werden Abstriche für PCR-Tests genommen.