Kreis SÜW. Die Bundeswehr führt im April zwei Übungen im Landkreis Südliche Weinstraße durch. Betroffen sind mehrere Verbandsgemeinden.

Die Bundeswehr plant im April 2026 zwei Übungen im Landkreis Südliche Weinstraße. Darüber hat sie die Kreisverwaltung informiert. Die erste Übung findet von Dienstag, 14. April, 18 Uhr, bis Mittwoch, 15. April, 6.30 Uhr im Gebiet der Verbandsgemeinde Edenkoben statt. Nach Angaben der Bundeswehr nehmen daran maximal 25 Soldaten teil. Eingesetzt werden außerdem drei Radfahrzeuge sowie eine Drohne. Eine weitere Übung ist für den Zeitraum von Montag, 20. April, bis Donnerstag, 30. April, angekündigt. Laut Bundeswehr sollen dabei etwa 400 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz sein. Geübt wird unter anderem in den Verbandsgemeinden Herxheim, Offenbach und Edenkoben. Für diese Übung meldet die Bundeswehr den Einsatz von 119 Radfahrzeugen, einem Kettenfahrzeug sowie zehn Booten. Zudem sollen zwei Faltschwimmbrücken zum Einsatz kommen, heißt es in der Mitteilung des Landkreises.