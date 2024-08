Die Gesellschaft der Niederländter, die seit 1907 in Landau vertreten ist und sich alle zwei Wochen in Landaus ältestem Gebäude, dem Galeerenturm, hat Großes vor Augen. Am Samstag, 31. August, 18 Uhr, gibt es ein Bundestreffen, „Kleyne Weltumsegelung“ genannt, im Ilbesheimer Dorfgemeinschaftshaus. Laut Ehrenschansmeester Wilhelm Hauth Haus Landau werden Gäste aus allen 18 Sozietäten erwartet. Neben einem Festbankett mit Weinprobe und viel Laienkunst

wird dem Grootmynheern Erasmus Jong van Schuyt die Präsentationswurscht von der Schützengilde überreicht. Am Sonntag, 1. September, ist ab 11 Uhr auf der Madenburg eine Matinee mit Borgpredigt des Frater Paphnutius.

Die Gesellschaft der Niederländter, kurz Niederlandt, ist eine Herrengesellschaft zur Pflege von Kunst, Humor und Freundschaft. Sie wurde am 7. Februar 1870 von dem bayerischen Reiteroffizier und renommierten Maler Ludwig von Nagel in Bayreuth gegründet.