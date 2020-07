Auch der Vorstand der CDU Südliche Weinstraße unterstützt einstimmig Thomas Gebhart als Direktkandidaten der Partei für den Wahlkreis 211 bei der kommenden Bundestagswahl. Das teilt CDU-Kreisvorsitzender Marcus Ehrgott mit. Damit hat der Parlamentarische Staatssekretär Gebhart im Gesundheitsministerium positive Voten aller drei Südpfälzer Kreisvorstände erhalten. Der Nominierungsparteitag ist am Dienstag, 14. Juli, 19.30 in der Rheinberghalle in Kuhardt.