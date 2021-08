Bei mehreren Veranstaltungen in den nächsten Wochen sitzen Kandidaten aus der Südpfalz für die Wahl zum Deutschen Bundestag auf einem Podium und stellen sich der Diskussion. War am Donnerstagabend eine Runde an der Uni Landau, so laden für Dienstag, 17. August, 20 Uhr, die Initiative Südpfalz-Energie zusammen mit dem Verband für Wirtschaft und Umwelt in Rheinland-Pfalz in den Gemeindesaal Heilig Kreuz, Augustinerstraße 1, in Landau ein. Zum Thema Klimaschutz und Energiewende sprechen Thomas Gebhart (CDU), Thomas Hitschler (SPD), Tobias Lindner (Grüne), Cyrus Mobasheri (Klimaliste) und Tobias Schreiner (Die Linke).

Thema Europapolitik

An derselben Stelle, aber einige Tage später treffen sich wieder einige der Südpfälzer Direktkandidaten. Der Kreisverband Südpfalz der Europa-Union lädt für Mittwoch, 1. September, 20 Uhr, ein und setzt den Schwerpunkt Europapolitik. Zugesagt haben bereits Thomas Gebhart (CDU), Thomas Hitschler (SPD), Tobias Lindner (Grüne) und Volker Wissing (FDP). Moderator im Pfarrheim Heilig Kreuz ist der SWR-Reporter Mathias Zurawski.

Fragen von Erstwählern

Einen Tag später, am 2. September, stellen auf Einladung des Herxheimer Jugendparlaments junge Wähler den Bundestagskandidaten ihre Fragen. Für die Veranstaltung von 9.30 bis 11 Uhr in der Elmar-Weiller-Festhalle sind 240 Teilnehmer zugelassen. Welche Politiker auf dem Podium sitzen, ist noch nicht bekannt. Es ist geplant die Veranstaltung über Youtube als Livestream zu übertragen, und es besteht eine Kooperation mit Pamina- Schulzentrum, heißt es in einer Pressemitteilung.