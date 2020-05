Die Bundesstraße 10 bei Landau wird kommende Woche voll gesperrt, damit eine neue Wirtschaftswegebrücke fertiggestellt werden kann. Voraussichtlich reicht dafür eine Nacht. Die Vollsperrung beginnt am Donnerstag, 14. Mai, um 20 Uhr und dauert bis Freitag, 6 Uhr. Bei Bedarf gibt es eine zweite Nachtschicht von Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 6 Uhr. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität werden an der neu errichteten Wirtschaftswegebrücke im Heidenweg – zwischen dem Stadtteil Schützenhof und der Weinbergsgemarkung Nußdorf – Gerüste abgebaut. Der Verkehr wird über die Godramsteiner Straße/L 512 durch den Norden Landaus umgeleitet. In dem gut vier Kilometer langen Ausbauabschnitt bei Landau müssen alle Brücken über die B10 erneuert werden, um Platz für vier Fahrspuren plus Randstreifen zu schaffen. Die Straßenbrücke nach Nußdorf ist bereits erneuert, die Brücke im Heidenweg ist im Bau, zwei weitere Wirtschaftswegebrücken müssen noch erneuert werden, außerdem soll eine Radwegebrücke errichtet werden.