Der Bundespreis „Zu gut für die Tonne“ im Bereich Digitalisierung geht an ein Projekt, das auch in Landau erprobt worden ist: Das Start-up Unternehmen Delicious Data und fünf Studierendenwerke, darunter das für die Uni Landau, haben ein Programm entwickelt, um die Nachfrage nach Mahlzeiten in Uni-Kantinen vorherzuberechnen, Überproduktionen und die Vernichtung von Lebensmitteln zu vermeiden. Für den Bundespreis waren 131 Ideen in mehreren Kategorien angemeldet worden, 14 kamen ins Finale.

Eine mehrmonatige Testphase des neuen Programms hat gezeigt, dass die Produktionsplanung deutlich verbessert werden konnte. Mittlerweile haben bereits neun Studierendenwerke die Software für die Planung der Speisen in 50 Mensen und Cafeterien im Einsatz. Die Software soll so weiterentwickelt werden, dass sie Überproduktionen und Lebensmittelabfälle in der gesamten Gastronomie reduzieren helfen kann.