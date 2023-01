Ein 20-Jähriger ist am Donnerstag gegen 19.15 Uhr in der Regionalbahn auf der Strecke Winden – Landau zwei Bundespolizisten auf Zugstreife durch seine geröteten Augen und seine Nervosität aufgefallen. Auf Nachfrage, ob er verbotene Gegenstände mitführe, wurde der Mann laut Polizei aggressiv, verweigerte vehement den Einblick in seinen Rucksack, versuchte, sich der weiteren Kontrolle und Durchsuchung seiner Tasche zu entziehen und leistete Widerstand. Die Polizisten wiesen ihn darauf hin, dass sie die Kontrolle mit einer Bodycam, also einer an der Uniform getragenen Kamera, aufzeichneten, worauf er sich langsam etwas beruhigt habe. Im Landauer Hauptbahnhof führten sie ihn aus dem Zug. Dort habe er der Streife schließlich Betäubungsmittel ausgehändigt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde neben dem Marihuana auch das Mobiltelefon des jungen Mannes beschlagnahmt und eine Blutprobe angeordnet. Danach konnte der junge seinen Weg fortsetzen. Die Drogen wurden der Kriminalinspektion in Landau übergeben.