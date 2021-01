Ein Verzicht auf einen Erörterungstermin zum geplanten B-10-Ausbau an der Felsnase bei Hauenstein wäre ein „bedenklicher Rückfall staatlichen Handelns in bürgerferne Zeiten“. Das schreiben der Bund für Umwelt und Naturschutz, die Bürgerinitiative Queichtal und der elsässische Umweltverband Alsace Nature an den rheinland-pfälzischen Verkehrsminister Volker Wissing. Sie reagieren auf die RHEINPFALZ-Berichterstattung zu dem geplanten Verfahrensablauf. Ursprünglich hatte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern erklärt, die weitere Ausbauplanung liege auf Eis, weil wegen Corona die vorgeschriebenen Erörterungstermine nicht möglich seien. Wenig später folgte die Nachricht, dass auf die Erörterung verzichtet werden soll.

Für die Naturschützer und Ausbaugegner schreibt nun Ulrich Mohr an den FDP-Minister, dass ein Gesetz zur Beschleunigung von Planungsverfahren im Bundestag gegen die Stimmen „der Bürgerrechtspartei FDP“ durchgesetzt worden sei. Dass ein solches Gesetz nun „ausgerechnet unter dem Schirm eines Verkehrsministers“ angewandt werden könne, „der exponiertes Mitglied und hoher Funktionär dieser Partei“ sei, löse Kopfschütteln aus. Denn die Entscheider hätten die freie Wahl gehabt, ob sie das Gesetz anwenden wollen. Doch wer Pfälzerwald-Felsen wegsprengen wolle, sei offenbar auch bereit, Bürgerrechte wegzusprengen. Offenbar sei an der Planungsbehörde vorbeigegangen, „dass heutzutage allenthalben digitale Versammlungen stattfinden“ – und das bei einer Regierungspartei, „die allenthalben das hohe Lied von der Digitalisierung singt“.