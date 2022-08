Ulrich Mohr, Vorstandsmitglied des Naturschutzbundes BUND Südpfalz, spricht sich für einen Direktzug Karlsruhe-Saarbrücken über Landau aus. Diese Idee stoße in der Regel auf Ablehnung und der Äußernde werde belächelt, teilt er in einer Stellungnahme gegenüber der RHEINPFALZ mit. Zuletzt habe er am 9. Mai eine solche Strecke unter dem Schlagwort Biosphären-Express angeregt, diesmal per Brief an die Ministerpräsidentin des Saarlands, Anke Rehlinger (SPD). „Wer Argumente hat für das Milliarden-Projekt ,Pfälzerwald-Autobahn (B10-Ausbau)’, dem müsste eigentlich in Zeiten eines inzwischen galoppierenden Klimaproblems nicht weniger an der Aufwertung dieses bisher mehr oder weniger übersehenen Schienenstrangs gelegen sein“, schrieb er. Zudem sei er immer wieder verwundert, was der Bahnstrecke Mannheim-Saarbrücken alles aufgeladen werde: TGV, ICE, RE, S, RB und dazu noch Güterzüge. Die parallele Strecke über Landau hingegen „verharre fast in einem Dornröschen-Zustand“.

In dieser Woche hatten sich Zweibrücker Schienenfreunde für eine Direktverbindung Saarbrücken-Karlsruhe mit Haltepunkten unter anderem in Zweibrücken und Landau ausgesprochen.