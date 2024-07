Für die Sanierung der Rietburg bekommt die Ortsgemeinde Rhodt fast 930.000 Euro Fördermittel von Bund und Land. Innenminister Michael Ebling (SPD) hat am Freitag Bürgermeister Armin Pister einen Förderbescheid über 309.000 Euro überreicht für Arbeiten am historischen Gebäudebestand – insbesondere Kernburg und Ringmauer – sowie den zugehörigen Wegen. Die Ruine bilde mit der landeseigenen Villa Ludwigshöhe und der Rietburgbahn ein wichtiges Denkmalensemble von übergeordneter Bedeutung. Weitere 464.000 Euro fließen aus dem Denkmalschutzsonderprogramm XII des Bundes. Ebling sagte, das Land werde in diesem Jahr kommunale, kirchliche und private Eigentümer von Kulturdenkmälern mit voraussichtlich rund vier Millionen Euro unterstützen.