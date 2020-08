Der Naturschutz leidet unter den Erweiterungsplänen der in Landau ansässigen Firma Michelin, kommentiert der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) die Entscheidung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, den Regionalplan zugunsten von Michelin zu ändern (wir berichteten am Freitag). Die Firma möchte auf Bornheimer Gemarkung erweitern. Der BUND hatte dies wiederholt kritisiert, weil es sich bei dem Gelände um ein Vogelschutzgebiet und zahlreiche Belange des Boden-, Natur- und Artenschutzes betroffen seien. Für BUND-Sprecherin Julia Dreyer ist es absolut unverständlich, 6,3 Hektar neu versiegelte Fläche in einem Europäischen Schutzgebiet zu erlauben, für das ein Verschlechterungsverbot bestehe. Der BUND appelliert an die Ortsgemeinde Bornheim, dort keinen Bebauungsplan aufzustellen, sondern die einmalige Wiesenlandschaft, die Habitate für zahlreiche Vogelarten bietet, zu schützen.

Hochregale aufstocken

Der BUND überlegt, die EU-Kommission von der zu befürchtenden Verschlechterung zu unterrichten, sollte das Projekt weiter verfolgt werden. Michelin sollte die erworbenen Flächen nach den Vorgaben des Bewirtschaftungsplans extensivieren und die bestehenden Gebäude zu Hochregallagern aufstocken, meint Dreyer. „Dann besteht auch kein Grund für teure Ausgleichsmaßnahmen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Lasten der Südpfälzer Landwirte gehen werden. Dem Flächenfraß muss eine Grenze gesetzt werden!“

Ulrich Mohr vom BUND Südpfalz treibt die Entscheidung Zornesfalten auf die Stirn. Mit roboterhafter Konsequenz habe sich mal wieder der Großinvestor durchgesetzt, und die kleine Kommunalpolitik habe sich überrollen lassen. Auch die längst auf Gehorsam getrimmte ehemalige Mittelbehörde – früher mal „Bezirksregierung“ genannt – könne/dürfe da nicht anders als mitzuspielen. „Wetten, dass dann mit dem noch zu erstellenden Bebauungsplan endgültig der rote Teppich ausgerollt werden wird?“, schreibt der Hochstadter.