Landau hat offenbar einen Lauf: Nachdem die Stadt am Montag eine Förderzusage über 645.000 Euro zur Stärkung der Innenstadt erhalten hat, kann Bürgermeister Maximilian Ingenthron (SPD) am Dienstag mit 7,5 Millionen Euro nachlegen. Diese Summe hat die Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) für die Jahre 2021 bis 2025 angekündigt. Dies hatte sich bereits seit geraumer Zeit abgezeichnet. Der Förderantrag war zu Ingenthrons Zeit als Mobilitätsdezernent initiiert worden, bevor diese Aufgabe Lukas Hartmann (Grüne) übertragen worden ist. Der Förderantrag „Biken/Bewegen/Bildung - Landau tritt in die Pedale“ war dann im Juni 2020 vom Hauptausschuss beschlossen worden.

Ingenthron betont, dass der Erfolg letztlich auf dem Mobilitätskonzept der Stadt basiere und Ralf Bernhard, Abteilungsleiter Mobilität, das Programm gefunden habe. Die weitere Bearbeitung sei durch Hartmann mit großem Engagement erfolgt, lobt Ingenthron. Er freue sich „ganz außerordentlich über diese Entscheidung, die Landau glänzende Perspektiven für die Stärkung des Radverkehrs eröffnet“.

Das Geld stammt aus dem Programm „Klimaschutz durch Radverkehr des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU). Mit dem Geld soll der Fahrradring in der Stadt ausgebaut werden, der unter anderem dazu dient, Bildungseinrichtungen untereinander und mit wichtigen Halten des Öffentlichen Personennahverkehrs zu verknüpfen.

Nach Einschätzung des Ministeriums stellen die geplanten Einzelmaßnahmen für den Fahrradring gut durchdachte Lückenschlüsse dar oder schaffen neue Verbindungen. Auf allen Strecken soll durch eine Neuaufteilung des Straßenraums oder die Ausweisung von Fahrradstraßen eine für den Radverkehr besonders komfortable Infrastruktur geschaffen werden. Von der erhöhten Aufenthaltsqualität im Straßenraum könnten nicht nur Radfahrer profitieren, sondern auch Fußgänger und Anwohner. Insgesamt soll die “nicht motorisierte Nahmobilität„ gestärkt werden. Durch eine attraktive und radgerechte Gestaltung innerstädtischer Verkehrsinfrastruktur werde zudem der Klimaschutz mehr in den Fokus der Bürger gerückt.

Der Bund hat aus seinem Programm „Klimaschutz durch Radverkehr seit 2016 bundesweit bereits 59 Einzel- und 31 Verbundvorhaben zum Radverkehr mit einem Fördervolumen in Höhe von rund 160 Millionen Euro bewilligt, so das Ministerium.