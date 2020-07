Das Bundesumweltministerium bezuschusst die zweite Stufe der Modernisierung wichtiger Ampelanlagen im Stadtgebiet Landau mit rund 320.000 Euro. Nach Angaben der Stadtverwaltung stammt das Geld aus dem Fördertopf Nationale Klimaschutzinitiative. Das Geld fließt für sechs Ampelkreuzungen entlang des Nordrings und der Neustadter Straße. Deren Umrüstung kostet insgesamt rund 540.000 Euro. Die Ampelanlagen sollen in der zweiten Jahreshälfte auf energiesparende LED-Technik umgerüstet werden. Außerdem werden sie mit Wärmebildkameras ausgestattet, die das Verkehrsaufkommen erkennen und den Verkehrsfluss verbessern können, sowie mit zusätzlichen Fahrradampeln auf Augenhöhe, die künftig ein paar Sekunden früher Grün anzeigen sollen als die Ampeln für Autos. Um den Verkehr für alle sicherer zu machen, werden die Ampeln auch mit einem Hörsignal für Blinde ausgestattet, und die Grünphase für Fußgängerinnen und Fußgänger wird verlängert. An Ampeln, die zum Vorrangnetz für den Radverkehr gehören, werden mit roter Farbe Radaufstellflächen markiert, in denen Radfahrer auf die nächste Grünphase warten können. Im nächsten Jahr sollen weitere Ampeln modernisiert werden. Auch dafür beantragt die Stadt Bundesfördermittel.