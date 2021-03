Frohe Kunde aus Berlin: Die Stadt Landau darf sich über Fördergelder in Höhe von mehr als 1,7 Millionen Euro für den Umbau des Sportplatzes im Horstring freuen. Er soll einen Kunstrasenplatz bekommen, eine 50-Meter-Laufbahn mit Sprunggrube, eine neue Flutlicht- und eine neue Zaunanlage. Außerdem wird mit dem Zuschuss die stark in die Jahre gekommene Jugendverkehrsschule saniert und um einen Schulungsraum erweitert. Wie Oberbürgermeister Thomas Hirsch in einer Pressemitteilung hervorhebt, sei die Bewilligung der Mittel auch für die Entwicklung des Horsts sehr gut und passe hervorragend zur weiteren Förderkulisse „Sozialer Zusammenhalt“. Sein Dank gelte ganz besonders den Bundesabgeordneten der Region für deren Unterstützung. Das Projekt ist mit rund 1,97 Millionen Euro veranschlagt. Florian Maier, SPD-Fraktionsführer im Stadtrat, verweist in einer Stellungnahme darauf, dass der Kunstrasenplatz in der Stadt dringend gebraucht und von den Fußballvereinen in Queichheim, Dammheim und Mörlheim schnell zu erreichen wäre.