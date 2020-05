Anwohner der Landauer Siedlung gelangen meist über die Annweilerstraße oder die Drachenfelsstraße in die Stadt. Gerade Letztere ist nicht frei von Makeln. Für einige Anwohner ist es erstaunlich, dass seit Jahren nichts geschieht. Bis wann sieht die Stadt einen Umbau der Straße vor?

Anwohner von Schlachthofstraße und Eutzinger Straße müssen sich in den kommenden Monaten auf Lärm einstellen. Beide werden komplett umgestaltet (wir berichteten). Das bleibt den Anwohnern der Siedlung noch erspart. Glück gehabt, würden die meisten wohl sagen.

Nicht so Fritz Dern. Der Landauer wohnt in der Nähe der Grundschule Wollmesheimer Höhe. Sein Weg in die Innenstadt führt über die Drachenfelsstraße. Dort bahne er sich mit dem Fahrrad beinahe täglich seinen Weg durch die vielen Schlaglöcher. Nicht die einzigen Probleme, findet er. „Die Bürgersteige sind mit Schotter ausgebessert und durch Baumwurzeln erhöht, was Fußgänger straucheln lässt.“ Besonders ärgert den 76-jährigen Pensionär das „buckelige Trottoir“ im Abschnitt zwischen der Maxburg- und der Fleckensteinstraße. Dieses sei so schief, dass Bürger auf die Straße ausweichen müssten. „Rollatoren und Rollstühle können nur bedingt darauf fahren und sind teilweise dem Umkippen nahe“, sagt Dern. Ihm sei noch nichts passiert. Er habe es bisher immer geschafft die Schlaglöcher, die vermehrt im unteren Teil der Straße auftreten, zu umkurven. Über Baumwurzeln sei er allerdings schon gestolpert.

Bürgerbeteiligung unbefristet verschoben

Dern fragt sich, wieso der Bau auf den anderen beiden Straßen nun beginnt, sich bei der Drachenfelsstraße aber nichts tut. Er habe schon zwei Stadtratsmitglieder darauf angesprochen. „Es hieß von der Stadt, dass die Straße bereits 2018 hätte in Angriff genommen werden sollen“, sagt er. Damit hat Dern nicht ganz unrecht. 2018 begann die Stadt, sich mit dem Ausbau auseinanderzusetzen. Aber: Bis heute war kein Bagger im Einsatz.

Das hat aber auch seine Gründe, sagt die Pressestelle der Stadt. Nach der Haushaltsgenehmigung begannen Ende 2018 zunächst die Planungen des Straßenumbaus. Diese seien mittlerweile so gut wie abgeschlossen. Dieser zeitliche Ablauf sei normal, so das Stadtbauamt. Ursprünglich sei in diesem Jahr noch eine Bürgerbeteiligung angedacht gewesen, wegen der Corona-Krise stehe diese aber in den Sternen. Der Haushaltsplan der Stadt sehe momentan vor, 2022 mit den Bauarbeiten zu beginnen. Auch das sei eine gewöhnliche Zeitspanne. Eine lange Zeit also, die Dern und die Anwohner noch mit der maroden Straße zurechtkommen müssen.

Die knapp einen Kilometer lange Drachenfelsstraße ist nicht komplett kaputt. Im Vergleich zur eher zusammengeflickten Eutzinger Straße ist die Fahrbahn gerade im oberen Stück Richtung West-Apotheke gut befahrbar. Alternativ kann auch die Annweilerstraße genutzt werden, um in die Stadt zu gelangen. Für viele Ansässige ist die Drachenfelsstraße allerdings der schnellere Weg. Wer etwa von der Siedlung zum Eingang des Friedhofs will, muss sie komplett befahren. Es wird noch rund zwei Jahre dauern, bis das holperfrei geht.