Das Team der Wortschau lädt für Freitag, 9. Juli, 19 Uhr, zu einer corona-konformen Outdoor-Lesung in den Landauer Zoo. Ute Kliewer und Wolfgang Allinger werden aus dem Werk „In den Fängen der Oktaven“ lesen. Eintritt: 9,99 Euro (nur in bar). Eingang über den Haupteingang des Zoos. Anmeldung mit Kontaktdaten per E-Mail an zoo@landau.de. Die Personenzahl ist begrenzt.