Die Evangelische Akademie der Pfalz lädt für Montag, 20 bis 22 Uhr, zur Buchpräsentation „Betreuung deutscher NS-Täter durch Hans Stempel und Theodor Friedrich“ ein ins Landauer Butenschoen-Haus, Luitpoldstraße 8.

Der Historiker Nicholas John Williams, Leiter des Instituts für Ostbelgische Geschichte in Eupen, wird dort über den Einsatz des früheren Präsidenten der Evangelischen Kirche der Pfalz, Hans Stempel, für NS-Täter vor allem in Frankreich sprechen. Ebenfalls sprechen wird laut der Ankündigung der Evangelischen Akademie (EA) der Tübinger Professor für Geschichtsdidaktik und Public History über Historische Benennungen als Gegenstand von Geschichtspolitik. Danach werden die beiden ein von Christoph Picker, Direktor der EA, moderiertes Gespräch eintreten.

Nach dem früheren Landauer Pfarrer Stempel ist eine Straße im Süden der Stadt benannt. Diese Benennung ist umstritten wegen Stempels Engagement für angeklagte und verurteilte deutsche NS-Täter im Ausland und wegen seiner Mitgliedschaft im Vorstand der revisionistischen „Stillen Hilfe“, wie die Akademie mitteilt. Die Stille Hilfe stellte NS-Täter als schuldlose Opfer einer Siegerjustiz dar. Mit dem Buchprojekt will die Akademie der politischen und moralischen Debatte „einen zuverlässigen Bezugspunkt“ geben. Am Montag sollen die wichtigsten historischen Ergebnisse vorgestellt werden. Darunter was Stempel genau für die NS-Täter getan hat und aus welcher Motivation heraus er gehandelt hat, für wen er sich eingesetzt hat, welche Rolle die Stille Hilfe spielte und wie Stempel selbst zum Nationalsozialismus stand.

Anmeldung

Anmeldung im Netz unter eapfalz.de/veranstaltung/buchpraesentation-stempel-und-friedrich/