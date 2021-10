Die Buchbinderei Klaus Müller ist in zwei Beiträgen im SWR Fernsehen zu sehen. Darauf weist Klaus Müller hin. Am Freitag hauchen Klaus und Hedwig Müller einer fast 400 Jahre alten Bibel neues Leben ein. Am Freitag, 5. November, bringen sie neuen Glanz über ein über 100 Jahre altes Kinderbuch. Die Folgen starten je um 21 Uhr.