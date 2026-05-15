Der Volkskundler Helmut Seebach erzählt in seinem neuen Buch „Die etwas andere Trifels-Geschichte“. Eine wichtige Rolle spielen darin Mönche aus dem Kloster Eußerthal.

Das Leben im Mittelalter war beherrscht von zwei sich widerstreitenden Mächten: von um das Seelenheil bemühten Kräften des Guten und der zerstörenden Welt des Bösen. Davon schreibt Helmut Seebach in seiner jüngsten Publikation „Die etwas andere Trifels-Geschichte“. In seiner kulturanthropologischen Betrachtung thematisiert der Volkskundler das Aufeinandertreffen der gesellschaftlichen Stände im Mittelalter, also Mönche, Ritter und Bauern, die die Region prägten.

Bekannt ist, dass die Burg Trifels als Aufbewahrungsort der Reichskleinodien in Verbindung mit dem 1148 gegründeten Kloster Eußerthal stand. Zwei Mönchen des Klosters war die Betreuung des Kronschatzes anvertraut – mit regelmäßigen Gottesdiensten auf der Burg. 1521, als die Reichskleinodien sich nicht mehr auf dem Trifels befanden, sei von Eußerthaler Mönchen die Rede gewesen, die dort als Kapläne ihren Dienst versahen, schreibt Seebach.

Mönche zwischen Gut und Böse

Teils zusammengefasst, teils detailliert informiert Seebach über das Leben im Zisterzienserkloster wie das von Eußerthal. Nach den Vorgaben des Ordens musste es in menschenferner Abgeschiedenheit errichtet werden. Die Mönche lebten allein und Armut, im Gegensatz zu Rittern und Bauern. Ihr Leben war verplant. Sie unterlagen dem Schweigegebot und der Kontrolle über christliche Tugenden. Vom Orden wurde eine böse Gegenwelt mit Anfechtung und Versuchung inszeniert. Ihr hatten sie mit ihrem Glauben zu begegnen. Der Teufel habe in Eußerthal als Wesen in Drachengestalt gegolten. Allenthalben waren die Mönche von in Steinplatten eingeritzten Teufelsfratzen umgeben.

Der als historisch gesehene Mönchsweg von Eußerthal zum Trifels ist laut Seebach als Geländeeinschnitt heute noch sichtbar. Er führte zunächst vom Kloster zum Rothenberg und auf Gräfenhausener Seite als Eselspfad ins Tal. Auf der Gegenseite ging er zu den Schlossäckern am Sonnenberg und zur Burg hinauf. Seebach beschreibt das Staunen der Mönche beim Anblick des Bauwerks aus Steinquadern ähnlich denen, die ihr Kloster kennzeichnen. Es lässt Ankommende hinaufschauen zum äußeren Bauschmuck, dem nach Osten gerichteten Kapellenerker, der wie die Apsis ihrer Klosterkirche nach Osten gen Jerusalem ausgerichtet ist. Die drei in Stein gehauenen bärtigen Köpfe an den Konsolen waren für die Menschen jener Zeit Schreckköpfe. Sie sollten die Schutzwürdigkeit des Kapellenraums hervorheben und Angreifer abhalten.

Alltag voller Enge, Lärm und Gestank

Auf ein paar Annehmlichkeiten mussten die Mönche auf der Burg nicht verzichten. Im Vorraum befand sich ein offener Kamin. Auch eine Schreibstube gab es und einen Abort über einem gemauerten Schacht, wenn auch nicht so „komfortabel“ wie zu Hause die Wasserklosetts über dem darunter fließenden Bach, vermutet Seebach. Befremdlich muss auf die Mönche die Wasserknappheit gewirkt haben. Regenwasser ließ sich zwar genug in den Zisternen sammeln, aber es war kaum trinkbar. Quellwasser hingegen konnte man nur mühsam mit einer Seilwinde aus der Tiefe des Brunnenturms ziehen.

Über den Alltag auf dem Trifels und den anderen Burgen hat Seebach nichts Verlässliches ermittelt. Die Berichte beschränken sich auf Klagen über die Enge in den Gemäuern, den unaufhörlichen Lärm von Vieh und Handwerkern und den meist unerträglichen Gestank.

Info

Helmut Seebach, „Die etwas andere Trifels-Geschichte – Aspekte einer Kultur- und Mentalitätsgeschichte des Mittelalters“, Bachstelz Verlag 2026, 144 Seiten, 20 Euro.

