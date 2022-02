Mit ihrem Leerstandsmelder und der Forderung nach einer Satzung, die Eigentümer leerstehender Wohnungen per Satzung zum Vermieten zwingt, haben die Landauer Grünen die Öffentlichkeit aufgeschreckt. Bürgermeister Maximilian Ingenthron, SPD-Kandidat für die Wahl des Oberbürgermeisters am 3. Juli, geht noch deutlich weiter. Er bringt eine Satzung gegen Zweckentfremdung ins Gespräch, wie sie in Mannheim bereits gilt und in Speyer als Entwurf vorliegt.

