Es ist anzunehmen, dass Sie es mitbekommen haben: Wie die Polizei berichtet, hat ein Reichsbürger 15 Minuten lang mit den Beamten dischbediert und rumgehännelt, bis es denen zu bunt geworden ist und einer den 71-Jährigen zu Boden gerissen hat. Die Debatte tobt. Eine menschlich verständliche Aktion, rechtlich wohl okay, vielleicht aber ein bisschen überzogen. Sehen aber nicht alle so. Der Bericht eines Leitmediums der Neuen Rechten hat schon zwei Falschbehauptungen in den ersten beiden Sätzen, bedeutet: lohnt sich nicht zu lesen. Aber: „Massive Gewalt“ steht in der Unterzeile. Auch die Internet-Spezialexperten (sowohl Rechte als auch Spinnerte oder „Ju-Tubb-Juristen“, oft vereinen einzelne Personen alle diese Eigenschaften) faseln was von Mordversuch, hemmungsloser Polizeigewalt und und und. Liest man nur dieses dümmliche Geschwätz, meint man, die Ordnungshüter hätten Kita-Gruppen auf dem Platz versammelt und auf die Kinder eingedroschen. Überraschung: Dem war nicht so. Auf’m Schulhof hätte man früher gesagt: „Der hot um Schläch gebeddelt.“ Ja, hat er. Die Zielgruppe hat den Skandal, den sie wollte, die vernünftigen Menschen schütteln den Kopf.