Am Montag gegen 21.30 Uhr haben zwei Jugendliche im Goethepark einen Mann zusammengeschlagen. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann auf einer Parkbank gesessen. Zwei Jugendliche seien auf ihn zugelaufen, einer habe ihn beleidigt. Es gab laut Polizei ein Wortgefecht, und einer der Jugendlichen schlug dem Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Die Jugendlichen flüchteten zu Fuß.

Der Fall erinnert an einen ähnlichen Vorgang vom Wochenende: Am Samstagabend hatten zwei Jugendliche auf einem Roller einen 16-Jährigen in der Paul-von-Denis-Stráe bei der Fußgängerbrücke über die Gleise in einen Streit verwickelt, dann hatte der Beifahrer zugeschlagen und sein am Boden liegendes Opfer mehrfach ins Gesicht getreten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.