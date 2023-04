Zwei brutale Schläger sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag festgenommen worden. Vor einem Lokal in der Weinstraße in Bad Bergzabern schlugen die beiden so lange auf einen 39-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern ein, bis dieser stürzte und mit dem Kopf gegen die Hauswand prallte. Laut Polizeibericht traten die Täter zunächst weiter auf den wehrlos am Boden liegenden Verletzten, der später vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, ein und flüchteten schließlich. Eine Fahndung der Polizei war jedoch schon nach kurzer Zeit erfolgreich, der 20-Jährige aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern und der 25-Jährige aus Dessau-Roßlau konnten in einem Lokal in der Königstraße gefunden werden. Die Beamten stellten bei den Tatverdächtigen einen Schlagring sowie ein Einhandmesser sicher. Kooperativ zeigte sich zunächst nur der 20-Jährige, sein Kompagnon leistete Widerstand und musste gefesselt werden. Auf der Polizeiwache wurde dann auch der jüngere der beiden Tatverdächtigen zunehmend aggressiv und ebenfalls gefesselt. Beide jungen Männer sind in polizeilichem Gewahrsam, es laufen Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz.