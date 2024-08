Im Jahr 1666 wütetet die Pest in Herxheim. Bewohner stellten umliegender Gemeinden stellten an der Banngrenze Körbe voller gebackener Brote und anderer Lebensmittel ab. Die Herxheimer versprachen, nach der Seuche alljährlich den Nachbarn geweihtes Erstlingsbrot zu bringen. In Erinnerung daran gibt es das Brotweih-Gelübde. Am Sonntag wird um 9.30 Uhr ein Hochamt in der Kirche St. Maria Himmelfahrt gefeiert, danach findet die Brotweihe auf dem unteren Kirchberg statt. Um 12 Uhr wird das Brot mit einem Pferdegespann ins Finsterfeld gefahren und durch die Freiwillige Feuerwehr an die Bewohner der Nachbarorte verteilt.