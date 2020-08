Es sind besondere Rahmenbedingungen, unter denen die „Neuen“ erstmals zur Schule gehen. In Landau hat eines Konstanz und Tradition: Alle Erstklässler bekommen stabile Trinkflaschen und hochwertige Brotdosen von Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL).

„Diese beiden Behälter werden euch hoffentlich lange begleiten. Ihr werdet damit Abfallaufklärer, Abfallvermeider und Umweltschützer zugleich“, erklärte Bürgermeister Maximilian Ingenthron, EWL-Verwaltungsratsvorsitzender, bei einem Besuch in der Grundschule Süd. Der EWL stellt für alle rund 500 Schulanfänger diese Erstausstattung zur Verfügung.

Nunmehr im 18. Jahr spendiert der EWL den Mädchen und Jungen der ersten Klassen stabile Behälter für die Pausenverpflegung. Die Erstausstattung wird damit quasi erwachsen!

„Uns liegt es am Herzen, den Landauer Nachwuchs früh für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren“, erklärt Falk Pfersdorf die Grundidee für das Geschenk. Denn jeder Pausensnack, der keinen Abfall produziert, sei ein wichtiger Beitrag für den Umweltschutz.

Keine Weichmacher

Beim Einkauf achtet der EWL ganz besonders auf die Qualität: Die Trinkflaschen sind aus Metall, die Brotdosen aus stabilem Kunststoff, frei vom chemischen Weichmacher BPA. Obst- oder Gemüsestücke und frisch belegte Brote sind in der neuen Box gut aufgehoben, bis sie in der Pause verspeist werden. Das sei sowohl ernährungsphysiologisch empfehlenswert als auch aus Sicht des Umweltschutzes optimal, heißt es in einer Pressemitteilung. Brotdosen und Trinkflaschen sind spülmaschinenfest und können viele Jahre genutzt werden.

Nach Mitteilung der Stadtverwaltung empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung Eltern, ihren Kindern am besten Wasser in die Schule mitzugeben. Von Limonaden und anderen zuckerhaltigen Getränken raten die Experten ab. Kinder, die nur zögerlich Flüssigkeit zu sich nehmen, ließen sich oft mit einem kleinen Schuss Fruchtsaft in Wasser oder in einem selbst gekochten Tee zum Trinken animieren.