Die Eismanufaktur Palatineis in der Rhodter Weinstraße ist am Freitag, 16. Februar, um 18.30 Uhr Schauplatz der neuen Veranstaltungsreihe „Brot und Wein“. Brotsommelier Claus Becker und die drei Weinmacher Rebecca Seelos, Vera Keller und Johannes Siebert präsentieren ihre Produkte und erklären dabei, welche Brotsorten zu welchen Weinen passen und was mit Sekt und Rosé am besten harmoniert. Journalist und Sommelier Reinhar Lang wird die Gäste durch die Genusswelt von Brotkultur und Weinkunst führen. Tickets kosten 49 Euro und sind in der Eismanufaktur erhältlich.