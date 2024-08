Die Stadt Landau hat die Broschüre „Älter werden in Landau“ in einer neuen Auflage veröffentlicht. Diese biete Antworten auf Fragen zur Freizeitgestaltung, zu Unterstützungsangeboten bei Pflegebedürftigkeit und liste Beratungsstellen für ältere Menschen und ihre Angehörigen auf. Zudem informiere sie über finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten, teilt die Stadt mit. „Der Ratgeber soll älteren Menschen und deren Angehörigen eine Orientierungshilfe sein und dazu ermutigen, sich bei Bedarf mit den zuständigen Stellen und Institutionen in Verbindung zu setzen, um Beratung und Unterstützung zu erhalten“, sagt Sozialdezernentin Lena Dürphold. Die Broschüre ist im Sozialamt, Friedrich-Ebert-Straße 5, sowie im Seniorenbüro, Waffenstraße 15, erhältlich. Informationen auch bei der Beauftragten für ältere Menschen, Ulrike Sprengling, per E-Mail an ulrike.sprengling@landau.de oder unter Telefon 06341 135016. Unter www.landau.de/seniorenwegweiser steht die Broschüre zum Herunterladen bereit.