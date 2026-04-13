Brett- und Rollenspiele gibt es in der Gemeindebücherei Altdorf (Schulstraße 3, in der Gäuhalle) zu erleben. Die Bücherei veranstaltet am Wochenende des 18. und 19. April ihre fünfte „Brett- und Rollenspiel-Con“. Ein „abwechslungsreiches Programm rund ums Spielen“ ist für die zweitägige Veranstaltung angekündigt.

Mit Unterstützung durch die Thüga und die Sparkassenstiftung seien neue Brettspiele angeschafft worden, die vor Ort direkt ausprobiert werden können. Im Rollenspielbereich werden offene Runden angeboten, bei denen Interessierte jederzeit einsteigen können. Auch der Schachtisch mit Simultanschach ist wieder Teil des Programms.

Im Rahmenprogramm gibt es Bogenschießen, die Kinder-Programmier-Plattformen Matatalab und Bee-Bots, Verkaufsstände sowie einen kleinen Einblick in die Steinzeit. Das Metkontor Pfalz ist ebenfalls wieder vertreten, ebenso wie Nerdorama Neustadt mit einem Workshop zum Bemalen von Tabletop-Figuren. Auch der „Bring & Buy“-Spieleflohmarkt ist wieder mit dabei, bei dem gebrauchte Spiele verkauft und erworben werden können.

Am Samstagabend treten die Heidelberger Schelme mit ihrer Feuershow auf. Auch Essen und Getränke werden angeboten.

Die Spieleverlage HeidelBär Games und Palatia werden laut der Ankündigung der Bücherei auf der Con anwesend sein, ihre Spiele mitbringen und vor Ort erklären.

Organisiert wird die Con von unserem Büchereiteam gemeinsam mit vielen engagierten Helferinnen und Helfern aus dem Brettspieltreff sowie aus dem Freundes- und Familienkreis.

Infos

Mehr unter www.altdorfcon.de