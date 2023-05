Ein in der Vogesenstraße in Landau geparktes Auto ist am Donnerstag, 4. Mai, gegen 3 Uhr in Brand geraten. Nach ersten Erkenntnisse werde derzeit von Brandstiftung ausgegangen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden bewegt sich laut Polizei im niedrigen vierstelligen Bereich. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Landau unter der Rufnummer 06341 2870 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kilandau.k1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.